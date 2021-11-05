Пункты прививок и центры массовой вакцинации против COVID-19, в том числе и те, что расположены в торгово-развлекательных центрах, работают во всех регионах независимо от уровня эпидопасности.

Люди, которые пришли делать прививку в пунктах вакцинации, расположенных в торгово-развлекательных центрах, могут посетить ТРЦ без теста или сертификата вакцинации даже в "красной" зоне эпидопасности.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пункты прививок и центры массовой вакцинации против COVID-19, в том числе и те, что расположены в торгово-развлекательных центрах, работают во всех регионах независимо от уровня эпидопасности.

"Сейчас в Украине действуют карантинные правила, в соответствии с которыми посещать торгово-развлекательные центры на красном уровне можно только при условии 100% вакцинации против COVID-19 или же наличия действующего отрицательного теста на коронавирусную болезнь. Однако в случае, если человек пришел в центр вакцинации, который расположен именно в ТРЦ, субъект хозяйствования может позволить ему зайти для получения прививки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком случае субъекту хозяйствования надо точно быть уверенным, что человек пошел делать прививку, а не гулять по ТРЦ, и убедиться, что после получения прививки гражданин покинул заведение.

В связи с этим Минздрав рекомендует обустроить дополнительный вход и выход для тех, кто желает вакцинироваться, в заведениях, доступа к которым без документа о вакцинации или отрицательного теста нет, а также проверять справки о вакцинации или результаты тестирования на входе в непродовольственные магазины.

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Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Гирнык