Министр Виктор Ляшко заявил, что каникулы хотят перенести на неделю раньше по одной причине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, для чего Минздрав предложил начать осенние каникулы в школах с 18 октября.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

Ляшко отметил, что школы не закрываются на карантин и не переходят на дистанционное образование. Министр заявил, что каникулы хотят перенести на неделю раньше по одной причине.

"Когда мы запускаем каникулярный период - уменьшаем активность взрослого населения. Люди меньше отвозят детей в школу, меньше пользуются общественным транспортом, меньше контактируют. Тем самым мы уменьшаем социальную активность", - пояснил он.

Ляшко рассказал, что по прогнозам Минздрава, подобный перенос каникул на 15% сбивает темпы прироста заболеваемости COVID-19.

"Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, мы предлагаем начать каникулы раньше. Сейчас на этой волне нам надо применить противоэпидемические нормы, которые бы сработали и дали бы эффект", - подытожил министр.

Читайте такжеМОН поддержало рекомендацию Минздрава начать каникулы в школах с 18 октября

Напомним, как писал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные каникулы для школьников. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала их предложение обратиться в установленном порядке к областным и Киевской городской госадминистрациям с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

Автор: Олег Давыгора