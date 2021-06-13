Главный санврач заявил о необходимости продления карантина.

Украине вряд удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью, считает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как сообщает ТСН, такое мнение он высказал в эфире "Завтрака с 1+1". По его убеждению, хотя пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабильная, адаптивный карантин надо продлевать.

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"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены. Даже США оставляют требование о ношении масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика", - подчеркнул Кузин.

Несмотря на то, что в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, врач ожидает возвращения коронавируса осенью.

"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована», - отметил Игорь Кузин.

Коронавирус в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине в течение последних недель стабилизировалась. По состоянию на утро, 13 июня, в Украине подтвердили 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболели – 2 223 558 человек; выздоровели – 2 127 337 человек; летальных случаев – 51 679; проведено ПЦР-тестов – 10 504 548.

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Автор: Дмитрий Захаров