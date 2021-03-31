Кабинет министров принял постановление, благодаря которому Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения смогут в ближайшее время запустить электронные больничные.
Читайте такжеМинздрав планирует объединить электронный кабинет пациента и мобильное приложение "Действие"Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
«В ближайшее время запускаем новый цифровой сервис - е-больничные. Сегодня принято соответствующее постановление на заседании Кабмина. Эта услуга минимизирует коррупционные риски, облегчит жизнь и врачам, и пациентам», - сказано в сообщении.
Отмечается, что врачи смогут формировать медицинские заключения онлайн - через электронную систему здравоохранения.
«Это очень важно во время пандемии, учитывая загруженность медработников», - подчеркнула пресс-служба.
Также она сообщила, что здравоохранение является сферой с наибольшим количеством справок.
«Их более 30. Конечно, все они бумажные», - сказано в сообщении.
В частности, листок нетрудоспособности является самым распространенным документом, который часто подделывают.
Согласно сообщению, партнерами Минцифры и Минздрава в запуске этого проекта выступают Министерство социальной политики, Министерство финансов, Фонд соцстрахования, Пенсионный фонд и Национальная служба здоровья.
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