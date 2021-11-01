В больницы попали 3838 пациентов.

За минувшие сутки, 31 октября, коронавирус в Украине обнаружили у 13 936 человек, зафиксировано 298 летальных случаев, 5885 пациентов выздоровели. В больницы попали 3838 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 905 детей и 111 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 281), Харьковской (1 тыс. 227), Львовской (1 тыс. 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 936 238 человек, из них 2 442 098 выздоровели, летальных случаев – 68 027.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

За прошлые сутки 117 818 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека.

Читайте такжеНазваны самые "коронавирусные" регионы УкраиныС начала кампании по вакцинации привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности в Украине сделали 17 695 591 прививку.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Катерина Шварц, Виктория Токарева