При выборе вакцин для прививки беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК. В Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Министерстве здравоохранения объяснили, какие вакцины от COVID-19 выбрать беременным.

Как отметили в Минздраве, беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными.

"Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть вследствие этой болезни. COVID во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

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В Минздраве уверяют, что вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

"Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка намного больше, чем любые потенциальные риски. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19. При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без каких - либо негативных последствий для них или ребенка", - утверждают в министерстве.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко