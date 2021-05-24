Ляшко инициирует перенос поставок вакцин с четвертого квартала текущего года на лето.

В Украине планируют увеличить количество центров вакцинации от коронавируса путем открытия новых. Впрочем, сделают это в случае наличия большего количества вакцин.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы готовимся к тому, чтобы открыть больше центров вакцинации. Но они откроются, когда будет больше вакцин", - сообщил он.

По словам главы Минздрава, он уже пересмотрел все контракты на поставку вакцин.

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"Также я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми ранее активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - подчеркнул Ляшко.

Он также не стал уточнять, когда именно в Украину прибудет новая партия вакцин от "ковида".

Коронавирус в Украине: последние данные

По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом – девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

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Автор: Юрий Годован