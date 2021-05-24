В Украине планируют увеличить количество центров вакцинации от коронавируса путем открытия новых. Впрочем, сделают это в случае наличия большего количества вакцин.
Об этом в интервью LB.ua заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Мы готовимся к тому, чтобы открыть больше центров вакцинации. Но они откроются, когда будет больше вакцин", - сообщил он.
По словам главы Минздрава, он уже пересмотрел все контракты на поставку вакцин.
Читайте такжеВ Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию учителей: в МОН назвали причину
"Также я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми ранее активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - подчеркнул Ляшко.
Он также не стал уточнять, когда именно в Украину прибудет новая партия вакцин от "ковида".
Коронавирус в Украине: последние данные
- По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.
- В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом – девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram