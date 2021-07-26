В эксперименте участвовали почти 500 медработников

Ученые все еще исследуют комбинации вакцин от коронавируса. Они выявили препараты, при смешивании которых уровень антител повышается в шесть раз.

Об этом сообщает Reuters

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что при комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer можно достигнуть высокого уровня антител в организме. При этом сначала надо пройти иммунизацию препаратом AstraZeneca, а потом - Pfizer

В эксперименте приняли участие почти 500 медработников, из которых 100 получили смешанные дозы, 200-получили две дозы Pfizer, а остальные - вакцину AstraZeneca.

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После вакцинации провели исследование уровня антител, согласно которому у тех, кто получил комбинацию вакцин уровень защиты от COVID-19 оказался выше.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины готовит официальные рекомендации относительно комбинации различных вакцин против коронавируса.

Игорь Кузин отметил, что такие решения принимаются на основе международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств.

Автор: Анастасия Горбачева