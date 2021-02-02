В Мариупольской городской больнице №9 благодаря группе "Метинвест" в рекордные сроки обустроили новую кислородную станцию для лечения больных COVID-19.

Новая современная станция подачи кислорода для больных коронавирусом, которую недавно оборудовали в Мариупольской городской больнице №9 благодаря Группе компаний "Метинвест", позволит быстро и качественно доставлять кислород в больницу непосредственно к больному, тогда как раньше баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницы с завода.

Об этом сообщает "24 канал".

"Это выглядело как отдельные баллоны, которые нужно было привозить с завода каждый день. Каждый день их необходимо было менять много раз. Сейчас мы перешли на новый уровень, прошли эволюцию, появились стационарные системы. Мы на этапе финальной установки креосистемы, которая позволяет в автоматизированном режиме обеспечивать кислородом больницы", – пояснил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Сообщается, что на обеспечение Мариуполя кислородом "Метинвест" уже потратила около 72 миллионов гривен.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, именно благодаря поддержке группы в городе удалось улучшить ситуацию с заболеванием. Сейчас нет никаких проблем с кислородом, а число поборовших вирус высокое.

"Уровень пациентов, которые были инфицированы COVID-19 и которые выздоровели составляет 93%. Мы видим, что койко-места, которые мы подготовили (600 мест), заполнены всего лишь на треть. Мы видим, что благодаря кислороду мы уменьшили время пребывания пациента в больнице, мы уменьшили ход лечения. То есть сейчас мы руководим этим процессом", - заявил Бойченко.

Кроме того, группа "Метинвест" также поспособствовала тому, чтобы медучреждения Мариуполя получили 15 высококлассных аппаратов ИВЛ, а медики, прошедшие обучение на этой технике – комплекты медицинской спецодежды.

При этом Рыженков подчеркнул, что "Метинвест" не планирует прекращать помощь больницам и жителям Мариуполя, в планах дальнейшее взаимодействие в преодолении пандемии.

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Автор: УНИАН