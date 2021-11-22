Власти обеспокоены, что в случае отключения света дома могут погибнуть инфицированные COVID-19, которые пользуются концентраторами.

В Одессе ожидаются веерные отключения электричества, могут погибнуть люди на кислороде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил мэр города Геннадий Труханов.

"К сожалению, есть такая информация, что будут веерные отключения света", - сказал мэр, добавив, что об этом шла речь на совещании с участием руководства Одесской ОГА.

По мнению Труханова, отключения света могут привести к трагическим последствиям, так как сотни горожан, которые лечатся дома от COVID-19, пользуются кислородными концентраторами. Работа данного оборудования полностью зависит от электричества.

Читайте такжеВрачам в Украине предлагают доплачивать по показателям вакцинации"Как нам можно предусмотреть наличие к ним (концентраторам – УНИАН) аккумуляторов? Может, стоит обратиться на предприятия, или к производителям, чтобы в случае перепадов напряжения или отключения аппараты могли работать некоторое время от аккумуляторов…", - сказал Труханов.

Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян сказал, что в настоящее время поликлиники города выдали пациентам 265 концентраторов, которыми люди пользуются в домашних условиях. Кроме того, на дому больные люди пользуются аналогичным оборудованием, выданным им благотворительным фондом "Корпорация монстров", а также фирмами, предоставляющим концентраторы на платной основе.

Никогосян также сообщил, что уже обратился к ДТЭК "Одесские электросети" (облэнерго) с просьбой прояснить ситуацию.

"Они (энергетики – УНИАН) сказали, чтобы мы каждое утро давали обновленную информацию, адреса, где есть концентраторы. И они будут стараться, чтобы по этим адресам не было отключений", - сказал Никогосян.

Однако Труханов выразил сомнение, что это решит проблему, так как инфицированные люди, пользующиеся дома концентраторами, проживают в разных районах города, в том числе в частном секторе.

"Если мы дадим такую информацию, то по карте будут видно, что это весь город", - сказал Труханов, подчеркнув, что облэнерго в случае необходимости веерных отключений не будет делать таких исключений.

Городской голова акцентировал, что необходимо узнать, какой мощности должна быть батарея, которая бы "потянула" работу кислородного концентратора.

"Веерные отключения в данном случае – это не просто отключить холодильник или посидеть при свечке. Для некоторых людей это вопрос жизни и смерти, потому что они находятся на кислородном обеспечении", - отметил Труханов.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки COVID-19 заболели 220 одесситов. В целом с начала эпидемии на 22 ноября в Одессе зарегистрированы 103 тыс. 726 случаев COVID-19. В настоящее время в больницах города находятся 686 пациентов с COVID-19, из них 562 – в тяжелом состоянии.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заверил, что пока такой угрозы нет.

Автор: Лариса Козовая