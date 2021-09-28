Двум из госпитализированных - меньше года, остальным - до 3 лет.

Из-за вспышки COVID-19 в Волынском областном специализированном доме ребенка, который расположен в Луцке, госпитализированы 17 воспитанников.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор заведения Виктор Максимюк, вспышка заболевания в детдоме началась с пятницы, 24 сентября, когда одна из работниц получила положительный ПЦР-тест.

"Только у двух деток из 17-ти, которые сейчас в больнице, наблюдается незначительная температура. Двум больным - меньше года, остальным — до 3 лет. Другие инфицированные не имеют никаких проявлений и симптомов. Мы настояли на госпитализации больных, чтобы изолировать от остальных подопечных, которых в заведении 34", - заявил он.

По его словам, сегодня всем детям и работникам учреждения провели тестирование новых случаев не выявлено.

"Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома, лишь одна работница — в инфекционном отделении", - уточнил Максимюк.

Читайте такжеВ МОН рассказали, где в Украине больше всего привитых педагоговПосле вспышки руководитель детдома, который работает в должности всего 10 дней, обещает ускорить темпы вакцинации персонала.

По его информации, из 81 работника две дозы прививки получили только 22, еще 9 имеют одну дозу.

"Поскольку новых инфицированных среди работников мы не обнаружили, поэтому на завтра запланировали прививать 13 человек", — отметил руководитель дома ребенка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине за две недели уровень смертности от COVID-19 повысился более чем вдвое.

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Автор: Владимир Стахно