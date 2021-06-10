На следующей неделе в Херсонской области будет открыто четыре дополнительных пункта вакцинации в курортных городах, где прививки от COVID-19 смогут получить все желающие.
Об этом сообщил главный врач области Виктор Короленко, говорится в сообщении Херсонского областного совета в соцсети.
"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе", - сказал Короленко.
Также он сообщил, что для обеспечения курортного сезона с 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали о запасах вакцин от коронавируса в УкраинеКороленко также уточнил, что в настоящее время в области открыто более 180 пунктов прививки от COVID-19 и функционирует 11 мобильных бригад. В области уже использовано 43693 дозы вакцин Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
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