Все койко-места в больницах для пациентов с коронавирусной болезнью обеспечивают централизованной подачей кислорода.

В Киевской области для приема больных COVID-19 определены 13 медицинских учреждений. Также в области сегодня начали работать 11 центров массовой вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"На момент, когда была предыдущая волна эпидемии, у нас было определено 29 заведений. У нас было почти 4 тыс. готовых коек, 95% из них были обеспечены кислородом. На сегодня у нас 13 таких больниц, поскольку заболеваемость низкая. Они полностью обеспечены кислородом", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время продолжается работа по обеспечению койко-мест для больных COVID-19 централизованной подачей кислорода.

"У нас есть информация по новым штаммам коронавируса касательно использования кислородных концентраторов. Исходя из этого, мы дальше продолжили работу по обеспечению коек централизованным кислородом. И мы доведем эту цифру до 100%. В ближайшее время наши койко-места будут обеспечены централизованным кислородом. Мы готовы, мы прошли сложную волну, выдержали ее достаточно достойно ... Уверены, что мы справимся и со последующей волной", - заверил Володин.

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Кроме этого, он сообщил, что в связи с началом 5-го этапа национальной кампании по вакцинации против COVID-19 на территории Киевской области сегодня начали работать 11 центров массовой вакцинации.

Володин отметил, что 5-й этап вакцинации означает, что теперь каждый желающий, независимо от принадлежности к группе профессионального или медицинского риска, может защитить себя прививкой от коронавируса, придя в выбранный пункт прививки или в центр массовой вакцинации.

"С сегодняшнего дня на Киевщине начали работать 11 центров массовой вакцинации в 8 городах области: Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Обухове, Богуславе, Славутиче, Украинке и Яготине. Также мы работаем над тем, чтобы сегодня или завтра открыть дополнительные центры массовой вакцинации. В частности, в ближайшие дни откроют в Буче и увеличат количество ЦМВ в Белой Церкви. Такие центры в будни будут работать с 9 до 17.00 часов, в выходные – с 9 до 15.00", - сообщил Володин.

Перечень с адресами и телефонами центров есть на сайте КОГА, добавил он.

"Записаться в центр массовой вакцинации на прививку можно онлайн через медико-информационную систему или по телефону контакт-центра 0800 60 20 19", - уточнил глава КОГА, добавив, что на этот же номер можно звонить, чтобы записать на вакцинацию трудовой коллектив.

Володин сообщил, что сейчас в области прививка делается вакцинами: CoviShield (AstraZeneca); CoronaVac, которая разработана китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и Moderna.

Эксперты прогнозируют новую волну распространения COVID-19 в Украине уже в этом месяце. По оценкам аналитиков, Украина сейчас в зоне прямого риска вспышки COVID-19, несмотря на стабильный спад заболеваемости.

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Автор: Инна Андалицкая