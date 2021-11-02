В некоторых пунктах массовой вакцинации в Киеве будет работать команда поддержки "Дія".

В Киеве начнут работать пункты помощи с СOVID-сертификатами офлайн.

Об этом говорится в сообщении информканала "Дія". "Сразу после прививки наши сотрудники научат генерировать сертификат", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сотрудники помогут и проконсультируют, если у человека возникли трудности при получении СOVID-сертификата.

Читайте такжеЗа сутки от COVID-19 в Украине умерли 700 человек

Пока что будут работать два пункта помощи с СOVID-сертификатами офлайн, а в будущем откроются еще два.

Команда поддержки — адреса офлайн-пунктов

Центральный железнодорожный вокзал, пункт массовой вакцинации. г. Киев, пл. Вокзальная, 1

ТЦ River Mall, пункт массовой вакцинации. г. Киев, Днепровская набережная, 12.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая