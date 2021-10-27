Как сгенерировать COVID-сертификат / фото УНИАН
Украина постепенно вступает в красную зону, и без сертификата о вакцинации нельзя посетить большинство мест. Украинцы массово генерируют сертификаты в приложении "Дія" и критикуют эту функцию из-за сложности процесса и постоянных технических ошибок.
Рассказываем пошагово, как же получить заветный электронный документ.
Для генерации сертификата нужно чтобы данные о вакцинации были в электронной системе охраны здоровья. Обновите "Дію" до последней версии и заранее сгенерируйте "Дія Підпис". Для генерации сертификата в "Дія" должен быть украинский или заграничный паспорт.
Как создать электронную подпись в "Дія"
- Найдите опцию "Дія Підпис" в меню.
- Выберите однотонный фон с хорошим освещением и разрешите приложению доступ к камере.
- Пройдите PhotoID и придумайте код из 5 цифр.
Как создать COVID-сертификат в мобильном приложении
- В меню "COVID-сертификаты" нажмите "Создать сертификат".
- Прочтите и подпишите заявление о передачи данных с помощью "Дія Підпис".
- После успешной обработки сертификат вакцинации появится среди остальных документов.
Как сформировать сертификат с компьютера
- Перейдите на портал diia.gov.ua и пройдите регистрацию.
- Нажмите на опцию "СOVID-сертификат" в главном меню и согласитесь на обработку персональных данных.
- Когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в электронном реестре, то вам поступит сообщение об этом на электронную почту.
- В разделе "Услуги" - "Заказанные документы" можно загрузить сертификат на телефон или распечатать.