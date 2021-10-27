Как сгенерировать COVID-сертификат / фото УНИАН

Украина постепенно вступает в красную зону, и без сертификата о вакцинации нельзя посетить большинство мест. Украинцы массово генерируют сертификаты в приложении "Дія" и критикуют эту функцию из-за сложности процесса и постоянных технических ошибок.

Рассказываем пошагово, как же получить заветный электронный документ.

Для генерации сертификата нужно чтобы данные о вакцинации были в электронной системе охраны здоровья. Обновите "Дію" до последней версии и заранее сгенерируйте "Дія Підпис". Для генерации сертификата в "Дія" должен быть украинский или заграничный паспорт.

Как создать электронную подпись в "Дія"

  1. Найдите опцию "Дія Підпис" в меню. 
  2. Выберите однотонный фон с хорошим освещением и разрешите приложению доступ к камере.
  3. Пройдите PhotoID и придумайте код из 5 цифр. 

Как создать COVID-сертификат в мобильном приложении

  1. В меню "COVID-сертификаты" нажмите "Создать сертификат". 
  2. Прочтите и подпишите заявление о передачи данных с помощью "Дія Підпис".
  3. После успешной обработки сертификат вакцинации появится среди остальных документов.

Как сформировать сертификат с компьютера

  1. Перейдите на портал diia.gov.ua и пройдите регистрацию.
  2. Нажмите на опцию "СOVID-сертификат" в главном меню и согласитесь на обработку персональных данных.
  3. Когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в электронном реестре, то вам поступит сообщение об этом на электронную почту.
  4. В разделе "Услуги" - "Заказанные документы" можно загрузить сертификат на телефон или распечатать.

Автор: Екатерина Пулатова