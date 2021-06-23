Завтра в Киеве прогнозируют аномальную жару. Всем, кто приедет вакцинироваться, напоминают об этом.

В Киеве закончились места на вакцинацию от коронавируса в онлайн-очереди на 24-27 июня. Прививать традиционно будут на территории столичного международного выставочного центра.

Об этом сообщает в Telegram сервис Helsi, через который проводилась онлайн-запись.

"Завтра утром мы будем информировать о состоянии живой очереди - чтобы вы понимали как она продвигается и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн. На завтра прогнозируется до +36, поэтому долгие ожидания в живой очереди опасны для здоровья", - говорится в сообщении.

Также отмечается необходимость вовремя приезжать в МВЦ, чтобы вакцинация проводилась согласно графику.

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Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Украине в феврале 2021 года. Тогда инъекции вводили только людям из групп риска. В то же время в начале июня в Киеве, Одессе и Львове открылись первые центры, в которых прививки от коронавируса делают всем желающим. Впоследствии в регионах Украины их открыли более 50.

5 июня в связи с ограниченным графиком работы возле МВЦ наблюдалась толпа по первой дозе вакцины. Тогда гражданам кололи инъекции в порядке "живой" очереди.

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Автор: Юрий Годован