Желающим необходимо будет заплатить только за саму вакцину.

В Киеве в период с 10 по 14 ноября включительно каждый совершеннолетний сможет приобрести вакцину против гриппа, пройти осмотр врача и сделать прививку против гриппа непосредственно в ряде аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, придя в аптеку и купив вакцину, сначала необходимо будет заполнить информированное согласие, зарегистрироваться на вакцинацию и получить памятку пациента.

После этого, в порядке живой очереди, можно проходить в кабинет, где проводится прививка. Там врач задаст пациенту ряд вопросов о состоянии, убедившись, что сейчас можно делать прививку.

Читайте такжеВакцинация от гриппа в Украине: как сделать и кому нельзя вводит вакцину

Далее происходит именно прививка, после которой пациент получает свидетельство о вакцинации по форме номер 063.

На одного пациента врач выделяет 15-20 минут.

Вакцинация происходит французским препаратом "Ваксигрипп". Его стоимость в аптеках, в которых проводится вакцинация, – 350 грн.

При себе желающие вакцинироваться должны иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Вакцинироваться могут также иностранцы.

Вакцинация будет проводиться в 5 киевских аптеках по адресам: ул. Ярославов Вал, 20; ул. Московская, 46/2; ул. Большая Васильковская, 112а; ул. Дмитриевская, 2 и ул. Срибнокильская, 2а.

В частности, по состоянию на утро 10 ноября в аптеке на ул. Большой Васильковской вакцинировались более 10 человек, среди них украинский музыкант, лидер группы "От Винта!" Юрий Журавель.

В свою очередь, присутствующий здесь детский врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий отметил, что противопоказаний к вакцинации против гриппа практически нет.

"Это тяжелые аллергические реакции. И там, где проводится вакцинация, есть обязательное требование – наличие аптечки с неотложной помощи, алгоритмы оказания такой помощи, если возникает тяжелая аллергическая реакция, адреналин есть", - пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская