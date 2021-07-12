Сейчас в столице планируют использовать Pfizer только для вакцинации коллективов компаний и людей от 60 лет.

Сейчас в Киеве нет достаточного количества доз вакцины Pfizer, чтобы сделать прививки всем желающим в центрах массовой вакцинации.

Об этом в комментарии «Громадському» заявил координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

12 июля в Минздраве заверили, что Pfizer стал доступным для всех украинцев, которые хотят прививаться в одном из центров вакцинации. Однако Животенюк отметил, что Министерство хоть и пытается максимально распространить вакцинацию, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет.

Пока вакциной Pfizer продолжат вакцинировать только приоритетные группы: пожилых людей (60+) и коллективы компаний. Также прививки будут делать педагогам, социальным и медицинским работникам, сотрудникам органов центральной власти и органов местного самоуправления, которых не прививали раньше.

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По данным чиновника, сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу.

Животенюк отметил, что в Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая имеет прилететь в Украине в июле. Однако он сомневается, точно ли произойдет такая поставка.

Сейчас в столице планируют использовать Pfizer только для вакцинации коллективов компаний и людей от 60 лет, поскольку на вакцинацию всех желающих в Киев не поступило ни одной дозы.

По словам чиновника, сейчас нет и решения о вакцинации всех желающих и со стороны киевских властей. Примет ли она решение использовать остатки вакцин на прививки всех возрастных групп, Животенюк надеется получить ответ до конца 12 июля.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для людей пожилого возраста и людей с сопутствующими заболеваниями.

Отмечается, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности.

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Автор: Дмитрий Захаров