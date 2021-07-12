Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Минздрава Украины.
Отмечается, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности.
В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которую поставляют в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в таких пунктах.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 11 июля от коронавирусной болезни вакцинировали 26 тысяч 356 человек.
В минувшие выходные впервые в Украине начали делать прививку препаратом Pfizer в центрах массовой вакцинации Чернигова. Таким образом, теперь этот опыт распространили на всю страну.
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