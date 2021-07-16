На сайте Департамента здравоохранения в тестовом режиме заработала кнопка связи с переводчиком жестового языка.

На сайте столичного Департамента здравоохранения для людей с нарушениями слуха заработал специальный сервис связи с медработниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, на сайте Департамента в тестовом режиме заработала кнопка связи с переводчиком жестового языка (в нижнем левом углу "Сервис УТОГ").

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"С ее помощью киевляне с инвалидностью по слуху могут обращаться с любыми вопросами по оказанию медицинской помощи к оперативному дежурному Департамента. Обращения, в соответствии с содержанием, будут передаваться на учреждение здравоохранения или в соответствующий отдел Департамента и отрабатываться как можно скорее. Результаты рассмотрения сообщают заявителю через переводчика жестового языка", - сообщили в КГГА.

"Все руководители медучреждений ориентированы на предоставление ответа в течение рабочих суток. Если рассмотрение вопроса потребует больше времени - об этом отдельно сообщат пациенту опять же через переводчика. Если обращение срочное, например – вызов скорой, его отработают мгновенно", – заверила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она сообщила, что сейчас также привлекают медицинские учреждения Киева к механизму взаимодействия медицинских работников с переводчиком жестового языка для общения с пациентами с нарушениями слуха.

"Уже вскоре во всех медучреждениях столицы разместят информационные плакаты с QR-кодом. Человек с нарушением слуха или медицинский работник, отсканировав его смартфоном или планшетом, через Viber или WhatsApp сможет связаться с переводчиком жестового языка. Эта опция полноценно заработает уже к концу июля", - сказала Гинзбург.

Предусмотрено, что сервисы будут работать круглосуточно.

Гинзбург предупредила, что на первом этапе внедрения сервиса возможны определенные сбои в работе системы.

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Автор: Инна Андалицкая