В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей.

В Киеве за последнюю неделю зарегистрировано 5794 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 195,6. об этом сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрав".

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел вследствие как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 2612 (рост на 0,2%), взрослых – 3182 лица (рост на 25%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 45,1%, а на предыдущей неделе – 50,6%. Из них 38,9% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 10,9% – зарегистрировано 1017 случаев.

В медицинские учреждения за 26-ю неделю госпитализированы 262 человека, среди госпитализированных - 60 детей.

Грипп и ОРВИ: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко