Столица уже третий день находится в параметрах, которые позволяют сделать карантин более жестким, отметил замглавы КГГА.

В пятницу, 29 октября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение насчет перевода Киева в "красную" зону антикоронавирусного карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация сложная и напряженная. Темпы заболеваемости продолжают бить рекорды. И, самое печальное, что продолжаются рекорды по смертности: вчера умерли 39 человек, заболели более 1,4 тыс. Госпитализация ежедневно увеличивается. Мы сегодня третий день находимся в параметрах, которые с завтрашнего дня дадут возможность Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС принять решение о переводе Киева в "красную" зону карантина", – сказал Поворозник.

По его словам, если комиссия все же оставит Киев в "оранжевой" зоне, то город все равно введет с понедельника, 1 ноября, дополнительные ограничения, о которых шла речь на прошлой неделе.

Читайте такжеВ KSE спрогнозировали, когда области Украины перестанут быть "красными"Говоря о жизни города в "красной" зоне, Поворозник отметил, что в заведения и учреждения, где против COVID-19 привит весь персонал, посетители будут допускаться при наличии COVID-сертификатов или справок об отрицательном ПЦР-тесте, или антиген-тесте, или о перенесенном заболевании.

Также Поворозник сообщил, что общественный транспорт в столице с понедельника будет работать в обычном режиме, но будут ограничения по количеству пассажиров.

В то же время он подчеркнул, что власти города рассматривают вопрос о допуске в транспорт только пассажиров с COVID-сертификатами.

Кроме того, столичные власти рекомендуют предпринимателям с понедельника по возможности переходить в онлайн-режим, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт и скопления людей. Однако это не касается бизнеса, где работа онлайн не возможна: заведений общепита, фитнес-центров, но там должны требовать сертификаты о вакцинации.

Говоря о режиме работы учебных заведений, Поворозник напомнил, что вузы уже работают в онлайн-режиме, ученики школ находятся на каникулах, и со следующей недели они будут дома.

Вместе с тем Поворозник сообщил, что сегодня власти города проведут консультации с министерствами образования и здравоохранения, и будет принято решение либо о дистанционном обучении, включая учащихся младших классов, или о продлении каникул.

"Скорее всего, будет дистанционное обучение", – добавил чиновник.

Напомним, 27 октября в Киеве был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки – 54 летальных случаях, коронавирусную болезнь подтвердили у 1 тыс. 416 жителей города.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк