Его госпитализировали через 17 дней.

В Ивано-Франковской областной детской больнице прооперировали ребенка, который проглотил семь магнитных шариков.

Об этом сообщается на сайте больницы.

Пятилетний мальчик попал в больницу через 17 дней после глотания мелких магнитных шариков. При госпитализации у него жалоб не было.

Во время рентгенологического исследования врачи обнаружили, что в кишечнике имеются магниты, которые не продвигаются в течение 10 дней.

Читайте такжеВ Украине появился крупнейший онлайн-архив XX века"Отсутствие пассажа магнитов по кишечнику стало показанием к оперативному вмешательству. На операции обнаружено интимное срастание стенки тонкой кишки, где расположены 4 магнита, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Проведена клиновидная резекция тонкой и слепой кишки, удаление магнитов, ушивание стенки тонкой и слепой кишки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно дети в подобных случаях оперируются после образования перфорации кишки и развития перитонита.

Но в этом случае опасного осложнения не было.

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Автор: Людмила Жерновская