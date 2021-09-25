Ребенку провели операцию на глазах. Она проводится в абсолютно темной операционной на офтальмологической лазерной системе.

Специалисты Ивано-Франковской областной детской больницы успешно провели три сложные операции новорожденным детям.

Об этом сообщил генеральный директор медзаведения Тарас Мельник.

Одна из операций сделана ребенку весом 1200 граммов, которого привезли из соседней области.

"Транспупиллярная лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки на обоих глазах дала возможность сохранить зрение ребенку. Еще два года назад такие операции проводились только в Киеве, а сейчас пациентам с ретинопатией можем помочь и мы", – сообщил врач.

Мельник отмечает, что необходимая процедура осуществляется в абсолютно темной операционной на современной офтальмологической лазерной системе.

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На сегодня состояние всех трех маленьких пациентов стабильное, послеоперационный период протекает без осложнений, передает kurs.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и трансплантацию сердца ребенку. В частности, трансплантацию сердца 13-летнему Максиму с Волыни провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши. У парня в июле случился инсульт, он несколько недель провел в реанимации. Сердце подростка не справлялось, поэтому ему срочно нужна была пересадка.

Автор: Ирина Погорелая