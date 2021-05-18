В Хмельницкой области умер трехмесячный ребенок, которому удалили почти килограммовую злокачественную опухоль почки.
Об этом пишет местное издание «Є».
У ребенка диагностировали нейробластому. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Когда его состояние начало ухудшаться, специалисты Национального института рака вместе с местными врачами провели сверхсложную операцию по удалению опухоли.
Читайте такжеВо Львовской области с начала года зафиксировали 130 случаев меланомы кожиПосле операции ребенок прожил еще сутки, но потом его сердце не выдержало.
Заведующий реанимационно-консультативным центром коммунального некоммерческого предприятия «Хмельницкая областная детская больница» Олег Юрчишен рассказал, что врачи сделали все возможное.
«Ребенок родился с опухолью и три месяца она росла вместе с ним. Опухоль была гигантская - около килограмма, проросла все ткани тела. Шансов было мало. Но мы очень хотели ему его дать», - сказал врач.
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