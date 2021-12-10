Чиновники по этому поводу даже созвали брифинг.

В Хмельницкой области придется выбросить 12 тысяч доз вакцины от коронавируса, которые были приобретены за государственные средства. На утилизацию пойдут препараты AstraZeneca и Moderna. Чиновники области говорят, что эта ситуация очень досадная.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, огромное количество доз вакцины от коронавируса придется выбросить, потому что буквально несколько дней назад у них истек срок годности. О ситуации с препаратами сообщили в администрации Хмельницкой области.

По этому поводу чиновники даже созвали брифинг. Говорят, что это обидно, ведь вакцину покупали за бюджетные деньги. На препараты потратили немало средств, однако они так и не принесли пользы, ведь люди не успели привиться.

Жители области не спешат прививаться. Сейчас статистика прививок по области выглядит печально: вакцинированных меньше трети. Однако в центрах, где люди могут получить прививку от коронавируса, перебоев с препаратами нет. Там уже ожидают 20 тысяч новых доз вакцины от COVID-19.

Читайте такжеВо Львове от осложнений COVID-19 умерла 23-летняя роженицаИспорченные дозы вакцины, у которых уже истек срок годности, будут утилизировать. Чиновники надеются, что больше такая ситуация не случится и общество начнет активнее делать прививки от коронавируса.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли более 90 тысяч человек. Лишь 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко