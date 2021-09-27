COVID-больницы Харькова наполнены на 90%, сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

В Харькове по состоянию на понедельник, 27 сентября, опорные больницы, предназначенные для лечения больных коронавирусом COVID-19, почти "забиты".

Заполненность харьковских коронавирусных больниц составляет 90%, рассказал "Общественному" директор департамента здравоохранения Харьковской областной госадминистрации.

Собеседник добавил, что больных COVID-19 могут направлять в дополнительные больницы, которые находятся в районах Харьковщины.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову – 90%... У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных (с коронавирусом – Ред.), у нас база – 13 больниц", – сказал чиновник.

Читайте также"Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям УкраиныВ Харькове шесть медучреждений, которые являются опорными для лечения больных с COVID-19.

В Харьковской области по состоянию на воскресенье, 26 сентября, в больницах загруженность коек с кислородом составила 59,8%, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

В регионе в течение 26 сентября коронавирус нашли у 233 человек, а 25 числа заболевания обнаружили у 611.

Напомним, пандемия коронавирус началась в марте 2020 года, в этом же месяце в нашей стране ввели карантин. По состоянию на 27 сентября коронавирус в Украине диагностирован у 2 395 404 человек, выздоровели 2 245 144 человека, а умерли 55 720 пациентов.

С 23 сентября в нашей стране карантин стал более жестким – регионы и Киев из "зеленой" зоны перешли в "желтую". Есть еще несколько уровней эпидемической опасности – "оранжевый" и "красный".

Автор: Екатерина Присяжнюк