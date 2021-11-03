Врачи не допустили серьезных осложнений.

В Днепре врачи оказали экстренную помощь ребенку, который проглотил шпильку.

Об этом сообщается на странице Днепропетровской клинической больницы в Facebook.

В приемное отделение попал ребенок, который случайно проглотил портняжную булавку. Врачи провели диагностическое эндоскопическое исследование и обнаружили, что булавка подкололась к его трахее.

"Пытаемся удалить предмет с помощью специальной петли, захватив его. Но... и здесь все происходит не так, как хотелось! В какой-то момент инородное тело начинает мигрировать вниз по дыхательным путям, к правому, меньшему по диаметру бронху. И не просто двигаясь головкой вниз, а еще и подкалываясь к сегментарному бронху... Мы осознаем, что наша петля держит портняжную булавку. Но хоть капля неосторожности - и будем иметь не только булавку, но и осложнения (травма бронха, кровотечение)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОдин в палате и постоянно плачет: в Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода (фото, видео)После обсуждения ситуации, врачи решили ввести через жесткий бронхоскоп гибкий бронхоскоп, чтобы удалить инородное тело из сегментарного бронха.

"После некоторых осторожных и медленных манипуляций нам таки удается удалить злосчастную шпильку из дыхательных путей маленького пациента, почти не травмируя слизистую ни бронха, ни трахеи. И самое главное! Слаженные действия всей нашей команды высококвалифицированных специалистов позволили избежать большого оперативного вмешательства", - отмечается в сообщении.

Утром ребенок проснулся в удовлетворительном состоянии. Его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в больнице в Литве из желудка мужчины вытащили более килограмма гвоздей, шурупов и гаек.

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Автор: Людмила Жерновская