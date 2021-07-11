Возле пункта вакцинации образовалась очередь из десятков людей.

В Чернигове более сотни человек выстроились в очередь, чтобы прививаться вакциной Pfizer.

Как передает корреспондент УНИАН, перед открытием пункта вакцинации в ТРЦ Hollywood выстроилась очередь из более сотни людей. Вакцинироваться в Чернигов также приезжают киевляне и жители области.

Как сообщила депутат городского совета, бренд-амбасадорка ТРЦ Hollywood Марина Рейко, сейчас рассматривается возможность открытия постоянного пункта вакцинации в ТРЦ и организации записи онлайн.

Массовая вакцинация Pfizer стартовала вчера в двух ТРЦ. Перед этим работал пункт прививки в помещении райсовета, где использовалась вакцина CoronaVac.

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В течение дня 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 вакциной Pfizer-в ЦУМ "Чернигов", и всего 194 человека пришло вакцинироваться в Деснянский районный совет вакциной CoronaVac.

"Из этой статистики мы видим, что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer. Отмечу то, что в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac", - прокомментировал главный врач городской больницы №2 Владислав Кухар.

Как сообщал УНИАН, компании Pfizer и BioNTech начнут испытания бустерной дозы от коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов.

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Автор: Ирина Синельник