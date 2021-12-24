Теперь уже недостаточно каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус.

В Ватикане всех сотрудников обязали вакцинироваться от COVID-19 или предоставить документы о выздоровлении. Такие меры предприняти с целью не допустить новой вспышки заболеваемости на фоне распростанения штамма "Омикрон".

Теперь уже недостаточно каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус, сообщается на сайте CatholicNews. Новые правила Государственного секретариата Ватикана обнародованы 23 декабря и вступили в силу немедленно.

Читайте такжеЕС сократил срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19

Согласно новым правилам, сотрудники Ватикана, которые не могут доказать, что они были вакцинированы или вылечились от коронавируса, не будут допущены к работе и им не будут платить зарплату.

Перед этим Папа Римский Франциск назвал вакцинацию "актом любви", поскольку она направлена ​​на защиту людей от COVID-19. Кроме того, он подтвердил необходимость того, чтобы международное сообщество и дальше активизировало усилия по справедливому и быстрому доступу к вакцинам во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости