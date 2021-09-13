Лишь 31% респондентов верят в то, что получат полную и качественную медицинскую помощь в государственной или коммунальной больнице.

Более 60% украинцев считают основной проблемой медицинской системы недостаток лекарств, оборудования и мест в больницах во время вспышки заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

По его словам, более 63% респондентов считают, что дефицит лекарств и оборудования, а также недостаток количества мест в больницах во время вспышки заболеваний является серьезной проблемой в медицинской системе.

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Кроме того, существенной проблемой, по мнению около 50% опрошенных, является отсутствие специалистов, неоднозначность диагностирования и лечения заболеваний и тому подобное.

В то же время, около 40% украинцев заявили о серьезности проблемы коррупции среди медработников.

Сухарина отметил, что представления респондентов о таких проблемах в системе здравоохранения отличаются в зависимости от типа населенного пункта.

Так, жители столицы видят существенно меньше проблем в медицинской системе, чем жители других городов и сел.

По данным опроса, лишь 31% респондентов верят в то, что получат полную и качественную медицинскую помощь в государственной или коммунальной больнице в случае заболевания, 28% – вообще в это не верят, а 33% скорее не уверены.

*** Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа.

В целом опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Медицина в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи