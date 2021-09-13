Кроме того, 26% заявили, что сдать необходимые анализы или пройти диагностику можно только за деньги.

Почти 30% украинцев жалуются на нехватку квалифицированной врачебной помощи во время заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

По его словам, около четверти украинцев заявили, что с лета 2020 года и до сих пор имели опыт получения недостаточной квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни (29%), сдачи необходимых анализов или прохождения назначенной диагностики только за деньги (26%).

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Кроме того, 23% сообщили о более сложном и длительном процессе записи к врачу или получении справок, а 22% - об ухудшении ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Однако, доля тех, кто отметил уменьшение времени на получение неотложной помощи, выросло: в 2019 году она составляла 8%, в 2020 году упала до 5%, а в 2021 году достигла 7%.

Бурковский добавил, что за три года наблюдений не изменилось мнение украинцев о росте цен на лекарства – это стабильно отмечают не менее 40%, и об ухудшении ситуации с оказанием неотложной помощи из года в год отмечают 20% опрошенных. В то же время, все меньше граждан говорят о возможности получить бесплатные лекарства: об этом в 2019 году сказали 16% опрошенных, в 2020 г. – 13,5%, а в 2021 г. – лишь восемь из ста опрошенных (11,8%).

Социолог также отметил, что мониторинг общественного мнения за 2019-2021 гг. показывает, что оценка гражданами ряда важных позиций в системе здравоохранения ухудшилась.

В частности, с 25 до 29% выросли упоминания о нехватке квалифицированной врачебной помощи во время болезни, с 19% до 26% выросли жалобы на то, что сдать необходимые анализы или пройти диагностику можно только за деньги, а доля тех, кто это делает бесплатно, почти не изменилась: 14% в 2019 году и 15% в 2021 году.

Кроме того, в 2021 году почти 9% опрошенных отметили, что за обычный прием у врача или лечение им пришлось заплатить больше, чем раньше, тогда как об уменьшении неформальных выплат сказали лишь 2%, а об их отсутствии – 3%.

***Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Медицина в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи