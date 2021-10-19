По данным Госстата, население Украины в январе-августе сократилось еще на 246 тыс. человек.

Украина вышла на вторую позицию среди крупных стран Европы по уровню смертности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Украина вышла на вторую позицию среди крупных стран Европы по уровню смертности", - отметил он.

По данным KSE, сейчас в Украине уровень смертности на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляет 10,3.

Стране удается сдерживать коэффициент выявления новых случаев заболевания на уровне около 15%, что означает, что 15 из 100 протестированных получили положительные результаты теста на COVID-19, отметил Ганиченко.

В то же время Всемирная организация здравоохранения рекомендует удерживать этот показатель на уровне 5% и ниже.

Кроме того, Украина находится на третьем месте среди крупных европейских стран по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за последние 14 дней на 100 тыс. населения с показателем 465.

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Отметим, за январь - август этого года население Украины сократилось еще на 245,9 тыс. человек – по состоянию на 1 сентября в государстве проживали 41,343 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Количество умерших за указанный период достигло 439,4 тыс. человек, хотя в январе - августе 2020 года этот показатель был ниже – 378,3 тыс. людей.

При этом родилось 180,8 тыс. детей, что на 12 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством родившихся: на 100 умерших – 41 рожденный.

Также в январе - августе в Украину прибыли 291,3 тыс. человек – на 36 тыс. больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Страну при этом покинули 278,6 тыс. человек – на 30 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя. Данные по миграционному движению населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине смертность от COVID-19 "побила" исторический максимум за весь период пандемии.

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Автор: Антонина Доломанжи