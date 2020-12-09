Первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года.

В Министерстве здравоохранения намерены подать вторую часть заявки на получение вакцины от коронавируса в рамках мировой инициативы COVAX 14 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья и экспертов на минувшей неделе уже направил первую часть заявки для получения вакцины в рамках инициативы COVAX. После проработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 миллионов доз вакцины для 4 млн граждан», - напомнил он. "Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря», - добавил Шмигаль.

Вакцина от коронавируса для Украины

8 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

COVAX - это мировая инициатива, которая создана на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечения и вакцин от COVID-19. Сейчас около 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

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Автор: Леся Лещенко