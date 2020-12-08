Украина с большой вероятностью получит самую удобную для хранения вакцину от коронавируса.
Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Он отметил, что Украина в своем запросе на вакцину указала определенные ограничения в стране в отношении холодовой цепи.
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"Государство не имеет права влиять на ту вакцину, которая будет распределена в рамках механизма COVAX, однако страна может рейтинговать по определенным показателям ту вакцину, которую хотела бы получить. Поэтому одной из частей этого запроса также является оценка холодовой цепи, и государство указало определенные ограничения относительно холодовой цепи, которая есть в государстве", — сказал он.
Эксперт сообщил, что в Министерстве здравоохранения готовится сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.
"Сейчас на уровне Министерства здравоохранения разрабатываются сценарии под три возможных температурных режима: -70, -20 и +2...+ 8, поэтому если будет речь идти о вакцине Pfizer (которая наиболее требовательна к хранению, нужна очень низкая температура — ред.), то у нас есть сценарий, что делать в таком случае. Кроме того, существует много вакцин, которые сохраняются при +2...+ 8. Скорее всего, COVAX прислушается к предложениям по рейтингу таких вакцин, и мы получим более приемлемую",- сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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