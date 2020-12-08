В Министерстве здравоохранения готовится сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.

Украина с большой вероятностью получит самую удобную для хранения вакцину от коронавируса.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Он отметил, что Украина в своем запросе на вакцину указала определенные ограничения в стране в отношении холодовой цепи.

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"Государство не имеет права влиять на ту вакцину, которая будет распределена в рамках механизма COVAX, однако страна может рейтинговать по определенным показателям ту вакцину, которую хотела бы получить. Поэтому одной из частей этого запроса также является оценка холодовой цепи, и государство указало определенные ограничения относительно холодовой цепи, которая есть в государстве", — сказал он.

Эксперт сообщил, что в Министерстве здравоохранения готовится сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.

"Сейчас на уровне Министерства здравоохранения разрабатываются сценарии под три возможных температурных режима: -70, -20 и +2...+ 8, поэтому если будет речь идти о вакцине Pfizer (которая наиболее требовательна к хранению, нужна очень низкая температура — ред.), то у нас есть сценарий, что делать в таком случае. Кроме того, существует много вакцин, которые сохраняются при +2...+ 8. Скорее всего, COVAX прислушается к предложениям по рейтингу таких вакцин, и мы получим более приемлемую",- сказал он.

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Автор: Андрей Василюк