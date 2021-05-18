Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня.

В Министерстве иностранных дел Украины поручили украинскому послу в Вашингтоне Оксане Маркаровой обратиться к Белому дому с целью предоставления Украине вакцин от коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Одна из тем, которая буквально в эти дни активно развивается, над которой мы работаем, - это получение Украиной от Соединенных Штатов дополнительных объемов вакцин для прививки украинцев и спасения жизни наших соотечественников от пандемии COVID-19. Вы знаете, что вчера президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн вакцин в иностранные государства до конца июня", - заявил Кулеба.

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"Украина приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам. Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще более предметным, и вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке", - сказал министр.

"Убежден, что здесь у нас все тоже удастся и это станет еще одним элементом укрепления двусторонних отношений с Соединенными Штатами", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко