До конца июня США предоставят другим странам еще 20 миллионов доз вакцин от COVID-19.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет DW.
По его словам, они не будут использовать вакцины для обеспечения приверженности других стран.
"Мы знаем, что Америка никогда не будет полностью в безопасности, пока пандемия, которая бушует во всем мире, не будет под контролем", - сказал Байден, передает dpa.
Читайте такжеИндийские власти признали сброс в реки тел умерших от COVID-19Ранее правительство США объявило, что отдаст за рубеж 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которую пока еще не допустили для использования в стране.
Дополнительные 20 миллионов доз - это утвержденные для экстренного использования в США вакцины. Речь идет о BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
Ранее правительство США уже предоставило четыре миллиона доз AstraZeneca Мексике и Канаде.
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