Министр напомнил, что в мае-июне ожидаются следующие поставки вакцин Pfizer.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверяет, что указ президента Украины Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Говоря о вакцине Pfizer, министр отметил: "Сегодня первые 117 тыс. доз вакцины прибудут в Украину. Следующие партии - 10 млн доз вакцин Pfizer - по прямым поставкам ожидаем с мая-июня".

Степанов отметил, что в целом Украиной по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 млн доз вакцин.

"И мы продолжаем контрактовать дальше", - добавил он.

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Автор: Татьяна Поляковская