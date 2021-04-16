Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверяет, что указ президента Украины Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Читайте такжеУкраина получила первую партию вакцины Pfizer (фото)
Говоря о вакцине Pfizer, министр отметил: "Сегодня первые 117 тыс. доз вакцины прибудут в Украину. Следующие партии - 10 млн доз вакцин Pfizer - по прямым поставкам ожидаем с мая-июня".
Степанов отметил, что в целом Украиной по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 млн доз вакцин.
"И мы продолжаем контрактовать дальше", - добавил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Сегодня, 16 апреля, в Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer / BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Украина достигла пика третьей волны заболеваемости на коронавирус - Степанов
- В Минздраве рассказали, когда можно делать другие прививки после вакцинации от COVID-19
- Радуцкий назвал условие, при котором вакцинация от COVID-19 может остановиться
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram