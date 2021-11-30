В одном регионе Украины уровень госпитализаций немного превышает предельный, отметил эксперт.

"Коронавирусные" показатели во всех регионах Украины, кроме Закарпатской области, стабилизируются или спадают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Все регионы Украины стабилизируются или спадают. В большей степени это идет спад количества госпитализированных", – отметил он.

По словам Ганиченко, общий показатель госпитализации по стране уже не превышает предельное значение в 60 человек на 100 тыс. населения и составляет 55,9.

Читайте такжеЗеленский не исключает, что новая волна COVID-19 в Украине может быть весной 2022 года"Но есть один регион, на который сейчас стоит обратить внимание, – это Закарпатская область, которая на фоне стабилизации и спада других регионов сейчас начинает пока что контролируемо и не значительно, но расти", – рассказал эксперт.

В частности, уровень госпитализации в регионе сейчас немного превышает предельный и составляет 63,3.

"Но если такая тенденция продолжится, то это может создать потенциальную опасность и для повторной вспышки в Украине. Поэтому рекомендация KSE – это усиление в Закарпатской области системы тестирования, выявления и изоляции контактных лиц и более прицельный контроль заболеваемости на уровне отдельных объединенных территориальных громад", – подчеркнул он.

Напомним, коронавирус в Украине 29 ноября нашли у 10 554 человек, а 28 числа – у 5 804. По состоянию на 30 ноября вирус диагностирован у 3 438 381 человека, выздоровели 2 946 032 инфицированных, а умерли 85 975 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи