В расчете на 100 тыс. населения показатель заболеваемости снизился с 60,1 до 42,2.

Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2020 году снизилась почти на 30%.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Читайте такжеНе коронавирусом единым: эксперты назвали самые опасные болезни, от которых умирает больше всего украинцев

«В 2020 году в Украине зарегистрировали 17 тыс. 593 случая заболевания активным туберкулезом, включая рецидивы. Это на 29,8% ниже, чем в 2019 году, тогда зарегистрировали 25 тыс. 237 случаев. В расчете на 100 тыс. населения показатель заболеваемости снизился с 60,1 до 42,2 », - говорится в сообщении.

Самые высокие уровни заболеваемости туберкулезом зарегистрировано среди населения Одесской (2 тыс. 171 случай), Днепропетровской (2 тыс. 005), Львовской (1 тыс. 098) областей и подконтрольной Украине части Донецкой (1 тыс. 065) области.

В то же время в Тернопольской области зафиксировали наибольшее снижение заболеваемости - на 48,9%. Также заметное снижение в Черновицкой (43,8%), Ивано-Франковской (41,9%), Винницкой (39,4%) областях и г. Киеве (37,8%).

В ЦОЗ также сообщили, что заболеваемость активным туберкулезом, включая рецидивы, среди детей (0-17 лет) в 2020 году снизилась на 32,1%. В 2019 году показатель заболеваемости составил 10,6 на 100 тыс. населения, а в 2020 году - 7,2 на 100 тыс., или 803 и 540 в абсолютных числах соответственно.

Заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ/СПИДом в 2020 году уменьшилась на 35% - до 2 тыс. 860 случаев по сравнению с 4 тыс. 398 в 2019 году (соответственно до 6,9 с 10,5 на 100 тыс. населения).

Туберкулез в Украине: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко