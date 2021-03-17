В частности, зафиксировано 1174 новых случая заболевания.

В феврале текущего года в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

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В феврале 2021 в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза:

1174 новых случая заболевания;

258 пациентов с рецидивом;

32 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;

76 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

36 других случаев;

2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в феврале 2021 от туберкулеза лечились 12 174 человека.

"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза - кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость - следует немедленно обратиться к врачу!", - подчеркнули в ЦОЗ.

Отметим, в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ, поскольку у нее закончился срок годности. 11 марта замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.

Туберкулез в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко