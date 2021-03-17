В феврале текущего года в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.
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В феврале 2021 в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза:
- 1174 новых случая заболевания;
- 258 пациентов с рецидивом;
- 32 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
- 76 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 36 других случаев;
- 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в феврале 2021 от туберкулеза лечились 12 174 человека.
"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза - кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость - следует немедленно обратиться к врачу!", - подчеркнули в ЦОЗ.
Отметим, в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ, поскольку у нее закончился срок годности. 11 марта замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.
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