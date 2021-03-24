24 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал меморандум с USAID о сотрудничестве в противодействии туберкулезу.

В Программе медицинских гарантий на 2021 год тариф за лечение пациентов с туберкулезом вырастет до 40 тысяч гривень.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья.

"В 2021 году тариф за лечение взрослых и детей с туберкулезом в стационарных и амбулаторных условиях составит 40 302 грн на год. К этому тарифу будут применяться корректирующие коэффициенты - за лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза и за лечение лекарственно-стойкого туберкулеза", - говорится в сообщении.

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Помощь взрослым и детям, имеющим диагноз “туберкулез”, оказывают 47 специализированных медицинских учреждений. С ними Национальная служба здоровья заключила договоры на общую сумму более 1,2 млрд гривен.

Пациент с туберкулезом в рамках Программы медицинских гарантий получает безвозмездно такие основные услуги: лабораторно-инструментальные исследования; лечение в амбулаторных условиях и условиях стационара; лекарства из Национального перечня, а также лекарства, которые закупаются централизованно за бюджетные средства.

Кроме того, в Программе медицинских гарантий-2021 появился новый пакет «Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи».

Поставщики первичной медпомощи смогут подписать договор с НСЗУ на оказание помощи больным туберкулезом, это приблизит услугу к пациентам и обеспечит непрерывность лечения. После завершения лечения в стационаре пациенты смогут лечиться под наблюдением своего врача в более комфортных условиях. Врач будет контролировать употребление пациентом лекарств и результативность лечения.

В новый пакет входит контролируемое лечение, мониторинг, надзор, психосоциальная поддержка больных. Поставщики первичной медицинской помощи могут по желанию выбрать такой пакет медицинских услуг и получать за это дополнительную оплату.

В их обязанности будет входить: динамическое наблюдение за состоянием пациента, организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологическом центре, определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей в случае сопутствующих патологий, организация и обеспечение и хранение противотуберкулезных препаратов. Их семейные врачи будут получать от фтизиопульмонологических центров.

Предусмотрено, что семейный врач будет проводить индивидуальную профилактическую работу с такими пациентами. Их нужно научить, как предотвратить или снизить вероятность заражения туберкулезом других людей. Также врачу придется сотрудничать с центрами социальных служб для семьи, детей, молодежи, службами по делам детей, территориальными центрами социального обслуживания.

Тариф на медицинские услуги по сопровождению и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи определяется как капітаційна ставка в месяц, которая составляет 775 гривень. К тарифу устанавливаются корректирующие коэффициенты в соответствии с результатами лечения: коэффициент 2 — за месяц, в котором пациент достиг исхода “вылечен” и “лечение завершено” по данным электронной системы здравоохранения и 0,75 — за каждый месяц, в котором пациент продолжает лечение.

К тарифу также будут применяться корректирующие коэффициенты - за лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза и за лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Меморандум с USAID о сотрудничестве в противодействии туберкулезу

24 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал меморандум с USAID о сотрудничестве в противодействии туберкулезу, сообщает Минздрав.

По словам министра, только в прошлом году туберкулезом в Украине заболели более 17 тыс. человек, из которых 504 – дети. Выздоровели более 14 тысяч граждан, умерли 2886.

"Это глобальная болезнь, которая имеет тяжелые последствия не только для жизни и здоровья украинцев, но и для экономики нашего государства. Туберкулез требует длительного и сложного лечения. Иногда этот процесс длится от 6 месяцев до года», – отметил Степанов.

В то же время, подчеркнул министр, болезнь является излечимой при условии ранней диагностики и постоянного медицинского сопровождения. Объединение усилий с международными партнерами в борьбе с этой болезнью, по его убеждению, даст лучший результат.

«Я подписываю этот меморандум с нашими международными партнерами – с USAID, чтобы обеспечить здоровье и качество жизни украинцев путем снижения уровня заболеваемости туберкулезом в Украине. Наша страна сделала ощутимый шаг вперед к преодолению этого недуга, а вместе с партнерами мы сможем одолеть туберкулез в Украине», – подчеркнул Степанов.

По словам директора региональной миссии USAID в Украине и Беларуси Джеймса Хоупа, в документе очерченное видение дальнейшего развития сотрудничества и координации действий, которые должны положить конец туберкулезу в Украине.

Туберкулез в Украине

Сегодня в Украине и мире отмечают День борьбы с туберкулезом.

В прошлом году в Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза уменьшилась на 30%.

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Автор: Виктория Гордиенко