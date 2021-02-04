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Медучреждения Белой Церкви, Одессы и Черкасс получили многофункциональный операционный стол, аппарат для ускорения заживления ожогов и реанимационные кровати для новорожденных. Это оборудование приобрели основатели ОО «Фундация Течия» Олег Крот и Юрий Лазебников.

Об этом пишет Обозреватель.

«Мы расширили географию нашего благотворительного проекта. Количество больниц, которым мы помогаем, регулярно увеличивается, но наш принцип остается неизменным – создать долгосрочные положительные изменения для как можно большего количества людей», – говорит Олег Крот, сооснователь «Фундации Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Нейрохирургическому отделению КНП «Белоцерковская городская больница №2» Фундация помогла приобрести новый операционный стол. Он состоит из 5-секционного ложе, электрогидравлического привода и аксессуаров для быстрого позиционирования и фиксации пациента. Стол может быть доукомплектован, что позволит проводить разные типы хирургических вмешательств. Это приобретение обошлось в 740 000 грн.

В больнице в Белой Церкви на операционном столе от «Фундации Течия» уже провели более 120 операций

Ожоговое отделение «Первой Черкасской городской больницы» получило аппарат вакуумной терапии ран стоимостью 235 000 грн. Аппарат позволяет удалять лимфу из ран и ускоряет заживление кожи. Благодаря специальному разделителю доктора смогут работать с двумя пораженными зонами одновременно.

Для Одесской областной детской больницы «Фундация Течия» приобрела 9 специальных реанимационных коек для новорожденных, общей стоимостью 210 000 грн. Кровати изготовлены из АБС-пластика, устойчивого к любому типу дезинфекции и стерилизации. Дополнительные кровати также приобрели местные благотворители.

«Фундация Течия» – общественная организация, созданная управляющими партнерами холдинга TECHIIA Олегом Кротом и Юрием Лазебниковым. Основатели выделили три ключевых направления деятельности: здравоохранение, развитие STEM-образования и адресная социальная помощь. Фундация уже три года помогает обновлять украинские медучреждения. Первым проектом Фундации стала детская больница в Кропивницком. С 2018 года для этого медучреждения было приобретено современное оборудование на сумму более 7 млн грн. В 2020 году Фундация начала осуществлять благотворительные проекты в Харькове и Киеве, где передала БФ «Таблеточки» 300 000 грн на покупку медикаментов для онкобольных детей.

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Автор: УНИАН