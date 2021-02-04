Управляющие партнеры холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников направили более миллиона гривен на обновление хирургических, ожоговых и реанимационных отделений в региональных больницах.

Медучреждения Белой Церкви, Одессы и Черкасс получили многофункциональный операционный стол, аппарат для ускорения заживления ожогов и реанимационные кровати для новорожденных. Это оборудование приобрели основатели ОО «Фундация Течия» Олег Крот и Юрий Лазебников.

Об этом пишет Обозреватель.

«Мы расширили географию нашего благотворительного проекта. Количество больниц, которым мы помогаем, регулярно увеличивается, но наш принцип остается неизменным – создать долгосрочные положительные изменения для как можно большего количества людей», – говорит Олег Крот, сооснователь «Фундации Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Нейрохирургическому отделению КНП «Белоцерковская городская больница №2» Фундация помогла приобрести новый операционный стол. Он состоит из 5-секционного ложе, электрогидравлического привода и аксессуаров для быстрого позиционирования и фиксации пациента. Стол может быть доукомплектован, что позволит проводить разные типы хирургических вмешательств. Это приобретение обошлось в 740 000 грн.

Ожоговое отделение «Первой Черкасской городской больницы» получило аппарат вакуумной терапии ран стоимостью 235 000 грн. Аппарат позволяет удалять лимфу из ран и ускоряет заживление кожи. Благодаря специальному разделителю доктора смогут работать с двумя пораженными зонами одновременно.

Для Одесской областной детской больницы «Фундация Течия» приобрела 9 специальных реанимационных коек для новорожденных, общей стоимостью 210 000 грн. Кровати изготовлены из АБС-пластика, устойчивого к любому типу дезинфекции и стерилизации. Дополнительные кровати также приобрели местные благотворители.

«Фундация Течия» – общественная организация, созданная управляющими партнерами холдинга TECHIIA Олегом Кротом и Юрием Лазебниковым. Основатели выделили три ключевых направления деятельности: здравоохранение, развитие STEM-образования и адресная социальная помощь. Фундация уже три года помогает обновлять украинские медучреждения. Первым проектом Фундации стала детская больница в Кропивницком. С 2018 года для этого медучреждения было приобретено современное оборудование на сумму более 7 млн грн. В 2020 году Фундация начала осуществлять благотворительные проекты в Харькове и Киеве, где передала БФ «Таблеточки» 300 000 грн на покупку медикаментов для онкобольных детей.

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Автор: УНИАН