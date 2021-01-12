В течение 2021 года количество операций по трансплантации костного мозга планируют увеличить до 480.

В 2020 году в Украине было проведено более 200 операций по трансплантации костного мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что благодаря трансплантации костного мозга восстанавливаются стволовые клетки, которые были разрушены или высокодозной химиотерапией, или радиотерапией, ведь они могут убивать не только раковые клетки, но и здоровые.

По словам министра, в Украине делают два вида трансплантаций костного мозга: аутологический, когда пациент получает собственный костный мозг, и аллогенный - от донора.

Степанов рассказал, что сейчас в Украине функционирует 6 центров трансплантации костного мозга: Национальная детская специализированная больница Минздрава «Охматдет» (Киев), Национальный институт рака Минздрава (Киев), Черкасский областной онкологический диспансер, Институт патологии крови и трансфузионной медицины НАМНУ (Львов), Киевский центр трансплантации костного мозга и Киевский областной онкологический диспансер.

По данным Минздрава, всего в 2020 году в Украине было проведено 204 операции по трансплантации костного мозга.

"Конечно, потребность не полностью обеспечена, поэтому продолжает действовать программа лечения за рубежом. В 2020 году 182 пациента были отправлены на трансплантацию костного мозга за границу - это больше, чем в любые предыдущие годы. Например, в 2019 году это было 162 пациента, а в 2018 году - 110", - отметил министр.

По словам Степанова, в течение 2021 года в Украине планируют увеличить количество операций по трансплантации костного мозга до 480, из которых 30 - аллогенные.

Кроме того, в Минздраве планируют повысить тарифы на аллогенную трансплантацию, которые полностью будут покрывать поиск донора и забор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение пациента.

Он добавил, что также предусмотрено повышение тарифов и для органной трансплантации.

Глава министерства заявил, что надеется на поддержку соответствующих расчетов со стороны Минфина.

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Автор: Антонина Доломанжи