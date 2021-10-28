В столице объявили новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что Киев до сих пор не внесли в "красную" зону эпидемиологической опасности, власти столицы объявили о новых строгих ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции - в частности общественным транспортом смогут пользоваться только вакцинированные или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Об этом на брифинге 28 октября объявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем смогут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а избирательно - специальные группы правоохранителей", — сказал Кличко.

Что будет ждать тех пассажиров, у кого не окажется COVID-сертификата, градоначальник не указал.

Читайте также"Если не произойдет чуда": Киев уже на днях попадет в "красную" зонуОднако Кличко отметил, что новые ограничения - это единственный вариант, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей и не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать нового наплыва пациентов.

Также мэр призвал горожан соблюдать карантинные правила и вакцинироваться.

Как уже сообщал УНИАН, по словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника решение о переводе Киева в "красную" зону антикоронавирусного карантина комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять 29 октября.

Автор: Станислав Кожемякин