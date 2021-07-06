Мужчина пять суток находился на ИВЛ.

В больнице имени Мечникова в Днепре врачи спасли мужчину, который провел под водой 20 минут.

Об этом сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

"Владимир за сутки был спасен дважды. После тяжелого, жаркого трудового дня он с разгона окунулся в прохладную воду. Спазм сосудов, временная потеря координации - захлебнулся и оказался на дне водоема, больше 20 минут", - написал Рыженко.

Прохожие увидели, что в воде находится человек. Небезразличные люди, среди которых был медик, начали делать ему искусственное дыхание.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда украинцы смогут снять маски"Потом серо-синее тело без признаков жизни доставили в реанимацию Мечникова. Утопление, гемолиз, кома II. Пять суток на ИВЛ. Отек легких, отек головного мозга. Все обошлось", - отметил врач.

По его словам, сейчас пациент "бегает и переживает за работу, абсолютно не думая о том, что жизнь ему подарена второй раз".

"Врачи-реаниматологи Мечникова и тот медик, который оказывал первую помощь, надеялись и верили, и в этой схватке со смертью победили. Как правило, такие не выживают", - подчеркнул главврач.

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Автор: Людмила Жерновская