Украина уже договорилась о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса.

Украине нужно до конца 2021 года договориться о поставках еще около 5 млн доз.

Читайте такжеЗеленского заверили, что Украина среди приоритетных стран на получение CoviShieldОб этом в эфире телеканала " Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки в этом году. И нам нужно еще около 5 млн доз", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона имеет соответствующие предложения относительно вакцин Novavax и Sinovac. "Сейчас решаем по срокам поставки", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать именно вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield из-за высокого внутреннего спроса. По контракту Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield. Ожидается только разрешение правительства Индии.

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Автор: Леся Лещенко