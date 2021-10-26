В большинстве случаев административные протоколы за нарушение карантина составляли в отношении юридических лиц.

В Украине с 23 сентября по 25 октября было составлено 4 тысячи 888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40 тыс. 581 постановлений из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Национальной полиции.

Отмечается, что административные протоколы составляли в основном в отношении юридических лиц. Речь идет о ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19Так, нарушение соответствующей статьи влечет за собой ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 до 34 тыс. гривень, для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн.

Игнорирование нормы о наличии защитной маски влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

Напомним, 23 сентября на территории Украины установили "желтый" уровень эпидопасности. По состоянию на 25 октября уже шесть областей находятся на красном уровне эпидопасности, еще 26 октября к ним присоединились Николаевская и Ровенская области.

Автор: Леся Лещенко