Некоторые заболевшие ранее депутаты уже выздоровели и будут выходить на работу, отметил Стефанчук.

В Украине коронавирусом COVID-19 сейчас болеют пятеро народных депутатов и 11 работников аппарата Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

Спикер отметил, что статистика по количеству больных коронавирусом в Раде каждый день немного варьируется.

Читайте такжеДепутаты смогут посетить Раду только с COVID-документами"По состоянию на сегодня пять народных депутатов и 11 членов аппарата... Каждый день статистика варьируется, но не на большой процент. И уже некоторые депутаты, которые еще отмечены у нас в официальной статистике как заболевшие, – я общался с ними на выходных, они сказали, что у них уже негативный тест, они будут выходить (на работу – УНИАН)", – рассказал Стефанчук.

Ранее стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан заболел COVID-19. Политик отметил, что "полтора года держался".

Напомним, коронавирусом уже болела ряд "слуг народа", в частности, бывший глава партии "СН" Александр Корниенко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская