Немецкое правительство одобрило передачу третьим государствам 100 млн доз вакцин от COVID-19, разработанных разными производителями.

Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 AstraZeneca.

Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, Германия предоставила различным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Больше всего получил Вьетнам – 2,6 млн доз, Украина получила (1,5 млн), Египет, Гана (каждая – по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн).

Читайте такжеВ Украину до конца года поступит еще минимум 16 миллионов доз вакцин от COVID-19 – ЛяшкоЕще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд. А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения.

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX.

Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавирусом, из них 1,6 млрд напрямую в различные инициативы ВОЗ.

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 890 тыс. 454 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 963 тыс. 577 человек. Всего сделано 15 млн 854 тыс. 29 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Бекета